Шойгу заявил о подготовке "провокации" США на Донбассе. Якобы с применением химикатов

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Причем, с применением химикатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - заявил он на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.

По его словам, на Донбасс якобы прибыли около 120 представителей американских ЧВК, которые тренируют украинский спецназ.