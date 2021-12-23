Путин назвал условие ненападения на Украину

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависить от обеспечения безопасности России.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Путина публичного обещания, что не будет нового вторжения в Украину.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил он, не объяснив, о какой "исторической перспективе" идет речь.

По его словам, РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.

"Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", - заявил он.

Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - сказал президент РФ.