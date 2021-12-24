Кулеба назвал единственную стратегию, которая заставит РФ пойти на деэскалацию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что только совместное сдерживание заставит Россию пойти на деэскалацию. Для этого Украина и Европа должны продемонстрировать решительность к совместным проактивным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мир, безопасность и стабильность в Европе не защитят себя сами. Наши своевременные и совместные действия позволят защитить их. Сдерживание - единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию. Ее основой является реалистичное понимание угроз и решительность к совместным проактивным действиям", - отметил Кулеба.