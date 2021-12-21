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Угроза полномасштабной войны. США ищут варианты, как помочь украинским партизанам, - WP

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 21 декабря 2021 13:27
Угроза полномасштабной войны. США ищут варианты, как помочь украинским партизанам, - WP Фото: в США изучают, как поддержать украинских партизанов, если будет полномасштабная война РФ и Украины (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

США ищут варианты, как помочь украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией. США могут предоставить, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статью для The Washington Post.

Американская помощь в таком случае может включать в себя предоставление оружия и другой материально-технической поддержки как украинским военным, так и повстанческим группам, если РФ свергнет законное правительство страны и начнется партизанская война.

"Мы готовы рассмотреть ряд вещей, которые мы не рассматривали в прошлом, и результаты будут очень значительными для РФ, но я не буду вдаваться в подробности", - рассказал высокопоставленные представитель Белого дома.

Созданная при администрации группа, в которую входят представители ЦРУ и других ключевых ведомств США, сейчас изучает, как были организованы антисоветские повстанческие движения в Афганистане, движения против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против самих США в Ираке и том же Афганистане.

В состав группы входят юристы, изучающие способы оказания какой-либо помощи украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права.

Напомним, Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине.

Отметим, РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

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