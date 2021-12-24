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Кремль пытается создать еще один предлог для нападения на Украину, - Пайфер

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 08:30
Кремль пытается создать еще один предлог для нападения на Украину, - Пайфер Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Предложенный Россией проект американо-российского и НАТО-российского соглашений содержит много элементов, которые будут неприемлемы для Запада. И в РФ это понимают.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший посол США в Украине, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Стивен Пайфер.

По его словам, более серьезный вопрос заключается в том, хочет ли Кремль вообще вести переговоры. Публикация проектов соглашений почти сразу после их передачи западным официальным лицам не предполагает серьезного подхода, считает эксперт.

"Меня беспокоит то, что Кремль намеревается и хочет, чтобы Запад отказался от договоренностей, чтобы создать еще один предлог для нападения на Украину. Это будет трагедией для Украины, но также будет трагедией для родственников российских солдат, которые в конечном итоге будут убиты в Украине", - заявил Пайфер.

Подробнее читайте в материале "Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад".

Напомним, Путин ответил, готовится ли Россия к войне с Украиной.

Президент РФ также назвал условие ненападения на Украину.

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