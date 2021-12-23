НАТО должно вооружить Киев. Глава МИД Литвы заявил о желании России напасть на Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев. Цель РФ - изменить ситуацию с безопасностью во всем регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Я думаю, что Россия явно намерена атаковать. Все свидетельства показывают, что намерение реально, и мы должны к нему готовиться", - заявил он.

По словам министра Литвы, целью России может быть не просто нападение, а реальное изменение ситуации с безопасностью во всем регионе.

Ландсбергис считает, что НАТО должно сделать ряд шагов. В частности, четко указать РФ, "с какой экономической болью" она столкнется в случае вторжения, укрепить силы на восточном фланге Альянса и вооружить Украину.

"Мы считаем, что Украине нужна военная помощь с оборонительным оружием. Мы все чувствуем последствия нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то здесь, будь то в любой стране от Норвегии до Румынии", - отметил он.