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Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника

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Москва, Пятница 24 декабря 2021 18:31
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника Фото: российские военные (facebook com mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Американская компания Maxar Technologies, которая специализируется на разведке, опубликовала новые спутниковые снимки, подтверждающие стягивание российских войск к Украине. На фото запечатлена военная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые спутниковые снимки подтверждают, что Россия в последние недели продолжала наращивать силы в оккупированным Крыму. На фото показана военная база на полуострове. На фото от 13 декабря она была наполовину пуста, но тех пор туда прибыли сотни бронетранспортеров, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО.

Фото: Россия стягивает войска (Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

"За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной", - говорится в заявлении Maxar.

Другие спутники Maxar подтверждают наращивание сил на полигоне "Солоти" недалеко от границы с Украиной. А также в российском городе Ельня примерно в 260 км к северу от границы и на полигоне "Погоново" возле Воронежа.

Напомним, ранее Bloomberg опубликовал информацию о том, что Россия продолжает стягивание войск к украинским границам. В частности, в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

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Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
Россия продолжает стягивать войска к Украине. Опубликованы фото со спутника
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