Путин не считает "гарантии безопасности" ультиматумом для НАТО. А МИД заявляет о "плане Б"

Президент России Владимир Путин отрицает, что требования Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" являются ультиматумом в адрес США и НАТО. По его словам, в таком ключе российские заявления интерпретируют только "недоброжелатели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют это как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - заявил он на заседании коллегии Минобороны России.

В то же время, как подчеркнул замглавы МИД России Константин Гаврилов, если Запад не ответит на российские предложения по гарантиям безопасности, то у Москвы есть "план Б".

"План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум - это жесткое требование, которое навеяно обстоятельствами и временем", - отметил он.