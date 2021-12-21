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Путин не считает "гарантии безопасности" ультиматумом для НАТО. А МИД заявляет о "плане Б"

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 13:42
Путин не считает "гарантии безопасности" ультиматумом для НАТО. А МИД заявляет о "плане Б" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин отрицает, что требования Москвы по так называемым "гарантиям безопасности" являются ультиматумом в адрес США и НАТО. По его словам, в таком ключе российские заявления интерпретируют только "недоброжелатели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют это как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет", - заявил он на заседании коллегии Минобороны России.

В то же время, как подчеркнул замглавы МИД России Константин Гаврилов, если Запад не ответит на российские предложения по гарантиям безопасности, то у Москвы есть "план Б".

"План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум - это жесткое требование, которое навеяно обстоятельствами и временем", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин требует от США именно юридически закрепленных "гарантий безопасности".

Он также сегодня выступил с угрозами в адрес НАТО из-за Украины.

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Владимир Путин НАТО Соединенные Штаты Америки
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