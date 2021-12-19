Лондон не собирается отправлять войска в Украину, - Минобороны Британии
Фото: Лондон не собирается отправлять войска в Украину (Getty Images)
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не собирается отправлять войска в Украину в случае нападения Россию. Киев не является членом НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spectator.
Он призвал "не обманывать людей".
"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей", — сказал он.
Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.
Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.