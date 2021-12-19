ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Лондон не собирается отправлять войска в Украину, - Минобороны Британии

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 19 декабря 2021 04:33
Лондон не собирается отправлять войска в Украину, - Минобороны Британии Фото: Лондон не собирается отправлять войска в Украину (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не собирается отправлять войска в Украину в случае нападения Россию. Киев не является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spectator.

Он призвал "не обманывать людей".

"Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей", — сказал он.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ
NEWS
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах