ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переговоры США-РФ будут трехсторонними, Украину представит Америка, - Мережко

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 10:51
Переговоры США-РФ будут трехсторонними, Украину представит Америка, - Мережко Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Интерпретация президента РФ Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.

"По сути, эти переговоры США - Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", - заявил он.

Подробнее читайте в материале "Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад".

Напомним, переговоры США и РФ по Украине могут начаться в январе.

Ранее в США заявили, что занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием. Вашингтон готов жестко отвечать на агрессивные шаги Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад