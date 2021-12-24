Переговоры США-РФ будут трехсторонними, Украину представит Америка, - Мережко

Интерпретация президента РФ Владимира Путина в том, что Россия участвует в двусторонних переговорах только с США - это его позиция для внутренних каких-то целей, пропаганды. Для Украины критически важно, чтобы США защищали и представляли украинские интересы в этих переговорах с Россией.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

По его словам, тут есть элементы челночной дипломатии, но самое главное, что США выступают адвокатом Украины. Мережко отметил, что США четко сделали заявление, что они не собираются принимать какие-то решения в обход Украины, а потом заставлять их принимать.

"По сути, эти переговоры США - Россия будут трехсторонними. Украина будет там представлена Соединенными Штатами, которые будут защищать наши интересы и нашу позицию", - заявил он.

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