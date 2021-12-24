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У Зеленского назвали условие разговора с Путиным

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Пятница 24 декабря 2021 16:16
У Зеленского назвали условие разговора с Путиным Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус".

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - заявил он.

Руководитель ОП также добавил, что Зеленский готов ко встрече с Путиным, однако когда и где она состоится пока неизвестно.

"Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации относительно вопросов, которые обсуждаются в ТКГ", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что еще верит в личную встречу с Путиным.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Ермак
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