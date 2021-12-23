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Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 22:26
Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.

"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по двусторонней повестке и ситуации вокруг Украины", - написал глава ОП.

Ермак добавил, что также обсудил с советником президента США дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

Напомним, 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Отметим, Германия и Франция призвали Россию соблюдать режим полного прекращения огня на Донбассе.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак Офис президента
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