Ермак обсудил с советником Байдена шаги по достижению мира в Украине
Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ермака.
"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по двусторонней повестке и ситуации вокруг Украины", - написал глава ОП.
Ермак добавил, что также обсудил с советником президента США дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.
Напомним, 22 декабря Трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
Отметим, Германия и Франция призвали Россию соблюдать режим полного прекращения огня на Донбассе.