Лавров предложил Столтенбергу сменить работу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не справляется со своими обязанностями. Он предложил ему сменить работу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью RT.
В основе европейской безопасности лежит принцип неделимости, и если Столтенберг считает возможным его игнорировать, то ему необходимо сменить работу, заявил глава МИД России.
"Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется", - сказал Лавров.
По его словам, заявления Столтенберга о том, что никто не имеет права нарушать Вашингтонский договор, громогласны.
"Мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого общерегионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности", - пояснил глава МИД.
Напомним, Владимир Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине.