НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину, - Белый дом

США и их союзники готовы к ограничениям против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. НАТО, со своей стороны, может расположить свои войска у границ РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания Politico Пола Маклири.

Администрация Байдена рассчитывает на то, что Россия не решится на такой шаг.

В частности, при соответствующем развитии сценария, США планируют не ограничиваться только санкциями против России. В то же время Штаты могут увеличить поддержку возможностям Украины защищать свои территории.