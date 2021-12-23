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Путин хочет развалить безопасность в Европе. Глава Минобороны Эстонии призвал покончить с этим

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Эстония, Четверг 23 декабря 2021 11:05
Путин хочет развалить безопасность в Европе. Глава Минобороны Эстонии призвал покончить с этим Фото: глава Министерства обороны Эстонии Калле Лаанет (wikipedia.org)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Министерства обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что пора покончить с попытками президента РФ Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире. По его словам, лидер российского режима хочет подчинить суверенные государства своему влиянию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", - сказал Лаанет.

Он подчеркнул, что пора "подвести черту" постоянным попыткам главы РФ развалить безопасность. По словам министра, "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации". При этом Российская Федерация продолжает дислоцировать войска у границ Украины.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия хочет снова напасть на Украину, поэтому НАТО должно вооружить Киев. Цель РФ - изменить ситуацию с безопасностью во всем регионе.

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