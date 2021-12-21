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Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине: полное заявление

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Москва, Вторник 21 декабря 2021 12:48
Путин угрожает НАТО, требуя не размещать силы Альянса в Украине: полное заявление Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин угрожает Северноатлантическому Альянсу. По его словам, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до 5, если силы НАТО появятся в Украине.

Об этом он заявил на коллегии Минобороны по итогам года, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на ТАСС.

Путин считает расширение НАТО на восток последствием эйфории после победы в "холодной войне".

"Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится в Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до 5", - заявил президент РФ.

По словам президента, Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам.

Также Путин выразил недоумение расширением НАТО на восток после "холодной войны", несмотря на "почти союзнические отношения Москвы и Запада в то время".

Напомним, президент Польши Дуда объяснил, почему Путин решил сейчас поставить ультиматум НАТО.

Ранее президент Литвы предупредил Россию, что своими действиями Россия пытается давить на Украину.

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Владимир Путин НАТО
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