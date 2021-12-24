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Швеция жестко ответила на требование России не принимать новых членов в НАТО

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Швеция, Пятница 24 декабря 2021 13:16
Швеция жестко ответила на требование России не принимать новых членов в НАТО Фото: министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы НАТО не принимал новых членов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что каждая страна имеет право самостоятельно делать выбор о вступлении в ту или иную организацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Мы со шведской стороны категорически отвергаем все переговоры по существу европейского порядка безопасности. У нас должен быть мировой порядок, основанный на правилах, где у нас есть международное право, и каждая страна имеет право делать свой собственный выбор по политике безопасности", - сказала Линде.

Она также отметила, что требования России адресованы прежде всего США и НАТО, однако они также затрагивают не входящую в Альянс Швецию.

"Это очень сильно касается Швеции и Финляндии. Отказ от любого будущего расширения НАТО снизит возможности для самостоятельного политического выбора", - сказала министр иностранных дел.

Ранее в этом месяце Финляндия ответила на требование России, заявив, что имеет "национальное пространство для маневра", включая возможность подачи заявки на членство в НАТО.

Линде также выразила обеспокоенность по поводу российской военной эскалации на границе с Украиной. В последние несколько дней у нее были встречи с коллегами в Великобритании, странах Северной Европы и Балтии, с которыми обсудила ситуацию.

"Если что-нибудь случится в связи с усилением агрессии против Украины, мы будем действовать единым и очень жестким образом, введя различные типы экономических санкций", - сказала Линде.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что стремление сделать Украину членом НАТО провоцирует серьезные военные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе". В Москве считают, что необходимо снизить градус конфронтации.

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