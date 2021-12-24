Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за Украины

Стремление сделать Украину членом НАТО провоцирует серьезные военные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе". В Москве считают, что необходимо снизить градус конфронтации.

Об этом в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodjenje заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ .

По словам главы МИД России, основной темой разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стал украинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений по Донбассу. По его словам, беседа "позволила провести своего рода инвентаризацию выполнения достигнутых в ходе женевского саммита договоренностей".

При этом Лавров отметил, что Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, который вызван якобы "опекой" американцев над украинцами.

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России", - заявил он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона о "гарантиях безопасности" ожидаются в начале 2022 года.

Подробнее о требования России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".