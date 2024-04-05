Удари по Харкову та засідання Ради Україна-НАТО: новини за 4 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Як розповіли аналітики ISW у своєму звіті, російські окупанти просунулися в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області, на північ від Приютного, поблизу смуги на південний захід від Новомихайлівки, на захід від Авдіївки та на захід від Бахмута.

Російські війська в ніч проти 4 березня атакували Харків та область ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області (РФ). Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів". ППО ЗСУ збила 11 дронів ворога.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 4 квітня, втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення в Україну склали вже понад 445 тисяч загарбників.

У МВА назвали ситуацію у Часовому Яру, мабуть, найскладнішою за весь час війни через постійні ворожі обстріли міста.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що атака безпілотників по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані 2 квітня призвела до значних руйнувань на підприємстві, і продовження його роботи ускладнено.

Війська РФ завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку Донецької області - там внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, і відомо про одного пораненого. Через удар вдень по Харківському району загинув чоловік.

У російському Курську пізно ввечері пролунали вибухи і сталася пожежа, місцева влада казала про роботу ППО через атаку дронів.

У русі спротиву "Атеш" попередили, що спецслужби РФ готують новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів.

Росіяни атакували Харків: є влучання у житлові будинки, серед загиблих - рятувальники

Війська РФ у ніч проти 4 квітня атакували Харків десятками дронів-камікадзе типу "Шахед". Під ворожий удар потрапили, зокрема, житлова триповерхівка та 14-поверхівка. За даними командування Повітряних сил України, загалом окупанти застосували для ударів по Харкову та області 20 дронів-камікадзе, з яких вдалося збити понад половину.

В результаті атаки загинули 4 людини, серед яких 3 рятувальники, які прибули на місце і потрапили під повторний удар противника. Також постраждали 12 людей. Крім того, у Харкові після ворожої атаки була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Детальніше про наслідки тієї нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, російські загарбники того ж дня завдавали ударів по Харкову ще кілька разів: близько години дня, пізніше ввечері та близько опівночі.

Засідання Ради Україна-НАТО: головні теми і заяви

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 4 квітня відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що його основний меседж - це надання додаткових систем Patriot українським силам.

Також український міністр розповів, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України. За його словами, він провів розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО, обговоривши ППО України.

Генсек Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг своєю чергою запевнив, що союзники шукають шляхи та потужні способи для підтримки Києва, а також те, як можна наблизити Україну до членства в НАТО.

Додамо, глава МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили пришвидшення надання Україні додаткових ЗРК Patriot. Український чиновник зазначив, що Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".

Глава МЗС Румунії Лумініцу Одобеску заявила, що країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Генсек НАТО спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав два сценарії розвитку подій на фронті в Україні. За його словами, перший сценарій, передбачає звільнення нових українських територій завдяки допомозі від країн Північно-атлантичного альянсу.

"З іншого боку - цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною", - додав генсек.

Також Столтенберг на прес-конференції заявив, що НАТО не має планів щодо направлення військ в Україну. При цьому і відповідного запиту з боку Києва не було.

НАТО домовилось створити місію для збільшення допомоги Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що глави МЗС країн-членів НАТО домовились щодо створення спеціальної місії Альянсу для збільшення допомоги Україні.

За його словами, мова не йде про вступ у війну, а про більш скоординоване використання, наприклад, можливостей Північноатлантичного альянсу у сфері планування та підготовки.

У шести областях України вводять графіки відключень

"Укренерго" ввечері 4 квітня запровадило відключення світла у шести областях України через дефіцит потужностей після російських обстрілів, а також підвищення споживання ввечері через похолодання.

Тимчасові заходи обмеження споживання, передали енергетики, будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська області.

На ЗАЕС через обстріли РФ відключилася зовнішня повітряна лінія

Через російські обстріли зранку у четвер вимкнулась повітряна лінія 330 кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна", яка є резервним джерелом живлення для окупованої Запорізької АЕС, розповіли в "Енергоатомі".

Енергетики зазначили, що через неї захоплена російськими військами ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

Також повідомлялося, що станція отримувала необхідну електроенергію тільки через одну лінію 750 кВ. У разі якщо другу лінію буде пошкоджено та виведено з ладу, ЗАЕС знову перейде на живлення дизель-генераторами, відмова яких загрожуватиме аварійною ситуацією.

Пізніше в МАГАТЕ розкрили деталі відключення однієї з ліній на Запорізькій АЕС. В Агентстві зазначили, що сталося після того, як у районі окупованої станції пролунали залпи артилерії.

Українські пілоти на завершальному етапі навчання на F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив про те, що українські пілоти закінчують навчання на літаках F-16 в Данії та США й опановують пілотування винищувачів.

При цьому Євлаш відмовився називати дату появи літаків в Україні, проте зазначив, що поява F-16 в небі над нашою країною буде несподіванкою для ворога.

Чехія виділить десятки мільйонів євро на свій план постачання снарядів в Україну

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що Прага виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Латвія передбачила новий пакет допомоги Україні і передасть дрони на 1 млн євро

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що її країна цього місяця передбачила наступний пакет військової допомоги Україні. Вона також повідомила, що Латвія приєдналася до коаліції дронів і паралельно працює у цьому напрямку, і незабаром Україна отримає партію безпілотників.

Крім того, розповіла глава латвійського уряду, країна виділить 10 млн євро у чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для українських сил.

Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці верховного головнокомандувача він заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів про наші дії, які не дають окупанту просуватися", - сказав глава держави та наголосив, що таких успіхів ЗСУ вдалося домогтися в умовах дефіциту снарядів та суттєвого сповільнення в постачанні.

Голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів

За даними Bloomberg, голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні можуть відкласти ще на кілька тижнів. Як пише видання, голосування Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні малоймовірне принаймні до середини квітня.

Зазначається, що відстрочка може виявитися ще більшою, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканців.

На території Молдови виявили уламки російського дрона

У Молдові знову знайшли уламки російського ударного дрона типу "Шахед". Прикордонна поліція країни уточнила, що фрагменти безпілотника були виявлені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

У СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ

Глава Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що окупанти вдарили по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області у листопаді 2023 року, влаштувавши технічне проникнення до Сил оборони. Ця версія - одна з основних.

У ході розслідування з'ясувалось, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди згодом і прилетіла ворожа ракета.

У НАТО очікують, що Іран розпочне постачання балістичних ракет Росії

Офіційний представник НАТО розповів журналістам Reuters, що Іран, найімовірніше, розпочне передачу балістичних ракет Росії. Але поки що цього не відбувається.

За словами представника Альянсу, Тегеран почне передачу, як тільки домовиться з Москвою про "взаємовигідні умови".

Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шилу обрали запобіжний захід та розмір застави

Вищий антикорупційний суд обрав для екс-радника Офісу президента Артема Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Його підозрюють у створенні злочинної групи, причетної до заволодіння майже 95 млн грн "Укрзалізниці" на закупівлі трансформаторів.

Фігуранта взяли під варту до 31 травня включно з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави.

Пізніше прес-секретар ВАС Олеся Чемерис розповіла, що за Шила вже внесли заставу.

В Китаї висловили своє бачення "переговорів" України з РФ

В Міністерстві закордонних справ Китаю висловили позицію Пекіна щодо дипломатичного урегулювання війни Росії проти України.

Там вважають, що "у політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених".

ЦРУ попередило про ризик війни Ірану проти Ізраїлю

За даними видання Vox News, знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні. Американська розвідка ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Своєю чергою, ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зробив заяву на тлі повідомлень про можливий напад Ірану. За його словами, Ізраїль зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на країну або планує напасти, постраждає сам.

В Україні розробили унікальний дрон WarDog

Українські інженери розробили унікальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, система WarDog може вести розвідку навіть якщо придушено GPS-сигнал. Окрім цього дрон може літати у трьох режимах: автономному, напівавтономному й ручному.

Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту

Члени "Великої сімки" можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту, заявили в Міністерстві фінансів США.

В американському відомстві зазначили, що це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.

У генсека ООН виправдалися за скандальне засудження удару по заводу "Шахедів"

Прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік спробував виправдатися після того, як він виступив проти удару по заводу "Шахедів" у Татарстані.

Журналісти попросили прокоментувати його скандальний заклик до припинення "атак на цивільну інфраструктуру" в Росії. Той заявив, що "неправильно почув питання, якби спитали ще раз, я б так не відповів".