ГУР про удар по заводу "Шахедів": є значні руйнування, продовження його роботи ускладнено

Атака безпілотників по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані призвела до значних руйнувань на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов зауважив, що наразі ГУР не коментує, якими саме безпілотниками було уражено завод з виробництва "Шахедів". Він зауважив, що це були "добрі літальні об'єкти" які долетіли в кілька військових об'єктів в Татарстані. Однак у ЗМІ раніше поширилась інформація про те, що по заводу могли вдарити оснащеними під безпілотники літаками типу Cessna.

"За попередньою інформацією, уражено підприємство зі збирання "Шахедів". Там є значні руйнування виробничих потужностей і ускладнено продовження роботи підприємства", - сказав він.

Удар по підприємствах у Татарстані

Раніше повідомлялося, що 2 квітня безпілотники Сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад тісячу кілометрів від кордону з Україною.

Тоді так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку БпЛА.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, під час атаки на російські об'єкти в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалась іноземна зброя. Він також підтвердив, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані було виробництво "зі складання "Шахедів" та "Гераней". Ба більше, одна із будівель, яка розташована поруч із підприємством - була уражена російською протиповітряною обороною.

До слова, наприкінці березня у партизанському русі "Атеш" розповіли, що в Росії керівникам НПЗ роздали вказівки закупити системи РЕБ, застосовувати "маскування" та посилювати захист резервуарів мішками з піском. Усе з метою протидії ударам дронами.

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