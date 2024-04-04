Найскладніша за весь час війни. У МВА розповіли про ситуацію у Часовому Яру

Наразі ситуація у Часовому Яру, мабуть, найскладніша за весь час війни. Через постійні обстріли місто зазнає все більших руйнувань. Росіяни б'ють по цивільному населенню, застосовуючи FPV-дрони

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Часовоярської міської військової адміністрації Сергія Чауса в ефірі телеканалу "Еспресо" .

"Сьогоднішня ситуація за весь час, мабуть, найскладніша. Щодня посилюються обстріли. Сьогодні просто шалений день. На щастя без постраждалих, але велика кількість пожеж та пошкодженого житла. Кожного дня ми спостерігаємо таку картину, тому все складніше і складніше. Те, що посилюється ворожий наступ, ми це відчуваємо", - розповів Чаус.

За його словами, в місті фактично не залишилося бізнесу, наразі працює лише один магазин. Базові потреби містян забезпечуються точково.

"Є станції підзарядки, що підключені до генераторів, і люди мають можливість зарядити свої гаджети, телефони, ноутбуки, ліхтарики. Щодо води - складніше питання, бо її треба довезти. У нас є свердловина, однак забезпечити понад 700 людей водою складно. Є точки видачі гуманітарної допомоги, які забезпечені баками з водою. Саме туди люди можуть приходити та набирати воду. Однак ворог б'є по цивільному населенню, застосовуючи FPV-дрони, такі факти зафіксовані вже неодноразово", - додав начальник МВА.

Ситуація в районі Часового Яру

Раніше у ЗСУ зазначали, що окупанти роблять "потужний ривок" у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку. При цьому війська РФ із цією метою активно стягують на Бахмутський напрямок резерви та важку техніку.

Згідно зі звітом аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються просуватися у напрямку Часового Яру Донецької області, але навряд чи зможуть загрожувати населеному пункту оточенням або окупацією в найближчі місяці.

За даними МВА, попри постійні обстріли Часового Яру, в місті залишаються 875 людей. Більшість із них - пенсіонери.