Столтенберг про ППО Україні: деякі союзники найближчим часом оглянуть свої запаси

Союзники Україн розуміють її потребу в посиленні протиповітряної оборони. Найближчим часом деякі країни проаналізують свої запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.

"Союзники розуміють, що потрібно якомога швидше посилити системи ППО. Союзники подивляться на свої запаси, чи можуть вони поставити більше своїх систем, включно з Patriot, а також запчастини до них", - заявив генсек НАТО. Столтенберг відзначив, що декілька союзників обіцяли найближчим часом оглянути свої запаси, втім не розкрив інших деталей.