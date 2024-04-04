ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ

Україна, Четвер 04 квітня 2024 13:47
UA EN RU
У СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ Фото: у СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області у листопаді 2023 року, влаштувавши технічне проникнення до Сил оборони. Ця версія - одна з основних.

Про це розповів глава Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Зараз одна із основних версій, що наведення (удару по 128-й бригаді, - ред) стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - зазначив він.

У ході розслідування з'ясувалось, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета.

За словами бригадного генерала, розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових є однією з загроз.

"Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон". Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", - зазначив Вітюк.

Удар по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області

РФ вдарила по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. У цей момент проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста, 3 листопада 2023 року.

Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М" по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних. Тоді загинули 19 військових.

Своєю чергою, 19 листопада, в День ракетно-артилерійських військ РФ, під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Сталося це під час нагородження окупантів. У результаті ЗСУ вдалося знищити кілька десятків російських військових. Ще близько сотні дістали тяжкі поранення. Цей удар по ворогу військові назвали помстою за удар РФ по військовослужбовцям 128 окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Збройні сили України
NEWS
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі