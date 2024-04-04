У СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ
Росіяни вдарили по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області у листопаді 2023 року, влаштувавши технічне проникнення до Сил оборони. Ця версія - одна з основних.
Про це розповів глава Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Зараз одна із основних версій, що наведення (удару по 128-й бригаді, - ред) стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - зазначив він.
У ході розслідування з'ясувалось, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета.
За словами бригадного генерала, розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових є однією з загроз.
"Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон". Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", - зазначив Вітюк.
Удар по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області
РФ вдарила по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. У цей момент проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста, 3 листопада 2023 року.
Міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М" по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних. Тоді загинули 19 військових.
Своєю чергою, 19 листопада, в День ракетно-артилерійських військ РФ, під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Сталося це під час нагородження окупантів. У результаті ЗСУ вдалося знищити кілька десятків російських військових. Ще близько сотні дістали тяжкі поранення. Цей удар по ворогу військові назвали помстою за удар РФ по військовослужбовцям 128 окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.