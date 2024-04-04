НАТО не планує відправляти війська в Україну, і прохання такого не було, - Столтенберг

Північно-атлантичний альянс (НАТО) не має планів щодо направлення військ в Україну. При цьому і відповідного запиту з боку Києва не було.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції в Брюсселі 4 квітня.

"У нас немає якихось планів щодо направлення натівських військових до України. Не було такого запиту", - наголосив він.

Столтенберг звернув увагу, що українська сторона звертається до країн-союзників та партнерів щодо надання оборонної підтримки для відбиття широкомасштабної військової агресії з боку РФ. І держави умовного Заходу надають таку підтримку.

"Українці просять обладнання, боєприпаси та необхідну зброю. І ми їм це надаємо", - сказав генсек НАТО.

Разом з тим Столтенберг зазначив, що альянс має намір продовжувати такий вид допомоги.

"Але це не означає, що ми робитимемо щось ще. Ми допомагаємо їм захищати себе", - констатує він.

Генсек НАТО також вказує, що Україна має повне і законне право давати відсіч російській військовій агресії та обороняти свою територію, позаяк Москва своїм загарбницьким нападом порушує устав ООН та міжнародні закони та норми. Інші держави засуджують дії Кремля, і своєю чергою мають право допомагати Києву боротися за суверенітет країни та недоторканність її кордонів.

Так Столтенберг відповів на запитання представників ЗМІ щодо наративів та пропагандистських закидів Кремля у нібито залученні країн Заходу у війні РФ проти України.

"Ми маємо право підтримувати Україну, допомагати захищати себе і це роблять союзники", - заяви генсек НАТО.