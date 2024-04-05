Удары по Харькову и заседание Совета Украина-НАТО: новости за 4 апреля

Война России против Украины: последние новости

Как рассказали аналитики ISW в своем отчете, российские оккупанты продвинулись в районе админграницы Донецко-Запорожской области, к северу от Приютного, возле полосы к юго-западу от Новомихайловки, к западу от Авдеевки и к западу от Бахмута.

Российские войска в ночь на 4 марта атаковали Харьков и область ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области (РФ). Всего были зафиксированы пуски 20 "Шахедов". ПВО ВСУ сбила 11 дронов врага.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 4 апреля, потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину составили уже более 445 тысяч захватчиков.

В ГВА назвали ситуацию в Часовом Яре, наверное, самой сложной за все время войны из-за постоянных вражеских обстрелов города.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что атака беспилотников по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане 2 апреля привела к значительным разрушениям на предприятии, и продолжение его работы затруднено.

Войска РФ нанесли четыре авиаудара по Нью-Йорку Донецкой области - там в результате обстрелов погибли два человека, и известно об одном раненом. Из-за удара днем по Харьковскому району погиб мужчина.

В российском Курске поздно вечером раздались взрывы и произошел пожар, местные власти говорили о работе ПВО из-за атаки дронов.

В движении сопротивления "Атеш" предупредили, что спецслужбы РФ готовят новый теракт, чтобы обвинить украинских партизан.

Россияне атаковали Харьков: есть попадания в жилые дома, среди погибших - спасатели

Войска РФ в ночь на 4 апреля атаковали Харьков десятками дронов-камикадзе типа "Шахед". Под вражеский удар попали, в частности, жилая трехэтажка и 14-этажка. По данным командования Воздушных сил Украины, всего оккупанты применили для ударов по Харькову и области 20 дронов-камикадзе, из которых удалось сбить более половины.

В результате атаки погибли 4 человека, среди которых 3 спасателя, прибывших на место и попавших под повторный удар противника. Также пострадали 12 человек. Кроме того, в Харькове после вражеской атаки была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Детальнее о последствиях той ночной атаки - в материале РБК-Украина .

Кроме того, российские захватчики в тот же день наносили удары по Харькову еще несколько раз: около часа дня, позже вечером и около полуночи.

Заседание Совета Украина-НАТО: главные темы и заявления

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 4 апреля прошло заседание Совета Украина-НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его основной месседж - это предоставление дополнительных систем Patriot украинским силам.

Также украинский министр рассказал, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине. По его словам, он провел разговор с немецкой коллегой Анналеной Бербок на заседании совета Украина-НАТО, обсудив ПВО Украины.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в свою очередь заверил, что союзники ищут пути и мощные способы для поддержки Киева, а также - как можно приблизить Украину к членству в НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили ускорение предоставления Украине дополнительных ЗРК Patriot. Украинский чиновник отметил, что Блинкен "немедленно принял меры, чтобы ответить взаимностью на этот призыв".

Глава МИД Румынии Луминицу Одобеску заявила, что страны-члены НАТО должны перейти к амбициозным действиям по вопросу поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития событий на фронте в Украине. По его словам, первый сценарий предусматривает освобождение новых украинских территорий благодаря помощи от стран Североатлантического альянса.

"С другой стороны, этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной", - добавил генсек.

Также Столтенберг на пресс-конференции заявил, что у НАТО нет планов по направлению войск в Украину. При этом и соответствующего запроса со стороны Киева не было.

НАТО договорилось создать миссию для увеличения помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главы МИД стран-членов НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса по увеличению помощи Украине.

По его словам, речь не идет о вступлении в войну, а о более скоординированном использовании, например, возможностей Североатлантического альянса в сфере планирования и подготовки.

В шести областях Украины вводят графики отключений

"Укрэнерго" вечером 4 апреля ввело отключение света в шести областях Украины из-за дефицита мощностей после российских обстрелов, а также повышения потребления вечером из-за похолодания.

Временные меры по ограничению потребления, передали энергетики, будут применены с 18:20 до 22:00. Под ограничения попали, в частности:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская;

Сумская области.

На ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключилась внешняя воздушная линия

Из-за российских обстрелов утром в четверг отключилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая является резервным источником питания для оккупированной Запорожской АЭС, рассказали в "Энергоатоме".

Энергетики отметили, что через нее захваченная российскими войсками ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

Также сообщалось, что станция получала необходимую электроэнергию только через одну линию 750 кВ. В случае если вторая линия будет повреждена и выведена из строя, ЗАЭС снова перейдет на питание дизель-генераторами, отказ которых будет угрожать аварийной ситуацией.

Позже в МАГАТЭ раскрыли детали отключения одной из линий на Запорожской АЭС. В Агентстве отметили, что произошло после того, как в районе оккупированной станции прозвучали залпы артиллерии.

Украинские пилоты на завершающем этапе обучения на F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил о том, что украинские пилоты заканчивают обучение на самолетах F-16 в Дании и США и овладевают пилотирование истребителей.

При этом Евлаш отказался называть дату появления самолетов в Украине, но отметил, что появление F-16 в небе над нашей страной будет неожиданностью для врага.

Чехия выделит десятки миллионов евро на свой план поставок снарядов в Украину

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага выделит десятки миллионов евро по собственной инициативе о приобретении сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Латвия предусмотрела новый пакет помощи Украине и передаст дроны на 1 млн евро

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее страна в этом месяце предусмотрела следующий пакет военной помощи Украине. Она также сообщила, что Латвия присоединилась к коалиции дронов и параллельно работает в этом направлении, и в скором времени Украина получит партию беспилотников.

Кроме того, рассказала глава латвийского правительства, страна выделит 10 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинских сил.

Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в условиях дефицита снарядов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", - сказал глава государства и подчеркнул, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления поставок.

Голосование в Конгрессе США о помощи Украине может быть отложено на несколько недель

По данным Bloomberg, голосование в Конгрессе США о помощи Украине может быть отложено еще на несколько недель. Как пишет издание, голосование Палаты представителей Конгресса США о помощи Украине маловероятно по крайней мере до середины апреля.

Отмечается, что отсрочка может оказаться еще большей, поскольку спикер Майк Джонсон все еще ищет способы смягчить сопротивление со стороны республиканцев.

На территории Молдовы обнаружили обломки русского дрона

В Молдове снова обнаружили обломки российского ударного дрона типа "Шахед". Пограничная полиция страны уточнила, что фрагменты беспилотника были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы. В настоящее время обломки дрона анализируют специалисты.

В СБУ озвучили неожиданную версию удара РФ по 128-й бригаде ВСУ

Глава Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что оккупанты ударили по личному составу 128-й бригады в Запорожской области в ноябре 2023 года, устроив техническое проникновение к Силам обороны. Эта версия - одна из основных.

В ходе расследования выяснилось, что на одно из устройств, на котором находился мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда впоследствии и прилетела вражеская ракета.

В НАТО ожидают, что Иран начнет поставку баллистических ракет России

Официальный представитель НАТО рассказал журналистам Reuters, что Иран, скорее всего, приступит к передаче баллистических ракет России. Но пока этого не происходит.

По словам представителя Альянса, Тегеран начнет передачу, как только договорится с Москвой о "взаимовыгодных условиях".

Дело о 95 млн гривен "Укрзализныци". Шило выбрали меру пресечения и размер залога

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-советника Офиса президента Артема Шило меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток. Он подозревается в создании преступной группы, причастной к завладению почти 95 млн грн "Укрзализныци" на закупке трансформаторов.

Фигуранта взяли под стражу до 31 мая, включая альтернативу внесения 30 миллионов гривен залога.

Позже пресс-секретарь ВАС Олеся Чемерис рассказала, что за Шило уже внесли залог.

В Китае выразили свое видение "переговоров" Украины с РФ

В Министерстве иностранных дел Китая высказали позицию Пекина о дипломатическом урегулировании войны России против Украины.

Там считают, что "в политическом урегулировании не должно быть победителей и проигравших".

ЦРУ предупредило о риске войны Ирана против Израиля

По данным издания Vox News, уничтожение консульства Ирана в Сирии, в результате которого погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов, рискует перерасти в большую войну в регионе. Американская разведка ЦРУ предупредила, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал заявление на фоне сообщений о возможном нападении Ирана. По его словам, Израиль сможет себя защитить и будет действовать согласно простому принципу: нападающий на страну или планирующий напасть пострадает сам.

В Украине разработали уникальный дрон WarDog

Украинские инженеры разработали уникальный беспилотник WarDog, который может вести разведку в условиях сложных рельефов и под воздействием враждебного РЭБ, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, система WarDog может вести разведку даже если подавлен GPS-сигнал. Кроме этого, дрон может летать в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном.

Члены G7 могут просмотреть потолок цен на российскую нефть.

Члены "Большой семерки" могут пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть, заявили в Министерстве финансов США.

В американском ведомстве отметили, что это будет зависеть от рыночных условий или других факторов.

У генсека ООН оправдались за скандальное осуждение удара по заводу "Шахедов"

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик попытался оправдаться после того, как выступил против удара по заводу "Шахедов" в Татарстане.

Журналисты попросили прокомментировать его скандальный призыв к прекращению "атак на гражданскую инфраструктуру" в России. Он заявил, что "неправильно услышал вопрос, если бы спросили еще раз, я бы так не ответил".