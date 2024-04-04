На території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)
Правоохоронці Молдови сьогодні, 4 квітня, на своїй території виявили уламки знищеного дрона з написом "Герань-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Республіки Молдова.
Близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".
Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.
Фото: Уламки дрона (t.me/politiadefrontiera)
На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.
Не перший випадок
У Молдові 11 лютого в районі кордону з Україною прикордонники виявили фрагменти дрона типу Shahed. Атака безпілотника відбулася вночі з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.
На наступний день стало відомо, що на місці падіння російського дрона-камікадзе Shahed у Модові під час атаки по Україні знайшли не тільки уламки безпілотника, а й 50 кг вибухівки.
Також в Україні зафіксували проліт російського дрона через Молдову під час масованої атаки у ніч проти 27 лютого. У Повітряних силах не бачать у цьому випадку нічого сенсаційного, адже подібне відбувається не вперше.
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