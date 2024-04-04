На території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)

Правоохоронці Молдови сьогодні, 4 квітня, на своїй території виявили уламки знищеного дрона з написом "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Республіки Молдова.

Близько 14:15, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

Фото: Уламки дрона (t.me/politiadefrontiera)

На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Не перший випадок