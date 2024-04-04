Палали будинки, серед жертв - рятувальники. Які наслідки нальоту "Шахедів" на Харків

Російські війська цієї ночі масовано атакували Харків "Шахедами". Ворог цинічно спрямував дрони по житлових будинках, а в одному з районів завдав повторного удару, коли на місце прибули рятувальники. Через атаку в місті є жерти та постраждалі, серед яких і працівники ДСНС.

Що відомо про наліт "Шахедів" на Харків - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, сьогодні, починаючи з 01:16, по Харкову загалом ворог випустив щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО. Згодом у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог атакував Харківщину 20 "Шахедами", з них 11 вдалося знищити.

Втім, є і влучання. Вони зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста.

Перший дрон влучив по триповерхівці у Новобаварському районі. Коли працівники ДСНС прибули розбирати завали у триповерховий житловий будинок, окупанти повторно обстріляли це місце. Внаслідок цього загинули троє рятувальників - вони були водіями ДСНС. Крім цього, тяжких поранень зазнав працівник поліції. Загалом в цьому районі було чотири влучання БПЛА в обʼєкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, магазини, торгівельні павільйони, аптеки, автомобілі, лікарню тощо.

Інший удар припав на 14-поверхівку. Там пошкоджено квартири з 8 по 12 поверх. Загинула 68-річна жінка.

Пізніше, о 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району, там без постраждалих.

Загалом внаслідок атаки в місті пошкоджено три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги, лікарня, адмінбудівля поліції.

Що відомо про кількість жертв і постраждалих

Усього внаслідок обстрілів двох житлових будинків загинули 4 людини (серед них троє працівників ДСНС). Ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги, а також рятувальник.

Також відомо, що серед потерпілих є 67-річний чоловік, який опинився під завалами у житловій триповерхівці У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, саме проходила операція з порятунку цього чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі.

До операції, яка тривала близько трьох годин, були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам.

Фото відео наслідків

Як було вище вказано, один із "Шахедів" влучив у житлову триповерхівку, частково зруйнувавши її дах та верхній поверх, сталася пожежа. Будинок показав мер міста Ігор Терехов.

Фото: наслідки влучання "Шахеда" в триповерхівку в Харкові (facebook.com/ihor.terekhov)

Крім того, внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Фактично зруйновані квартири з 8 по 12 поверх. Фото будинку оприлюднили в Харківській ОВА та міськраді.

Фото: наслідки влучання "Шахеда" в 14-поверхівку в Харкові (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)

Крім того, внаслідок ворожої атаки понівечені автівки ДСНС та "швидкої", які прибули на місце виклику.

Фото: у Харкові пошкоджені три одиниці пожежно-рятувальної техніки та два автомобілі "швидкої" (facebook.com/ihor.terekhov, https://www.facebook.com/synegubov.official)

Також у поліції показали перші хвилини після атаки. Відео поширив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Країна-терорист й далі б’є по мирному населенню із застосуванням тактики "подвійних ударів", - зазначив Білошицький.

Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов показав відео повторного удару по Харкову, коли до місця влучання прибули всі служби. Слідча поліції та оперативник, який зняв ці кадри, встигли врятуватися. Як повідомлялося, на місці загинули троє працівників ДСНС. В МВС назвали їх імена - це Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир.

"Владиславу навіки буде 52, Сергію - 32, а Володимиру - 41. Такими вони залишаться в нашому строю назавжди",- йдеться в повідомленні МВС.

Фото: працівники ДСНС, які загинули через повторний удар в Новобаварському р-ні Харкова (mvs_ukraine) В ефірі "Радіо Свобода" речник головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко пояснив, чому надзвичайники не перейшли в укриття. Він сказав, що зазвичай рятувальники, якщо є загроза повторного удару, йдуть в укриття і згодом продовжують роботу. Але цього разу на місці обстрілу перебувала людина під завалами, тому "треба було діяти негайно", однак сили РФ вдарили ще раз безпілотниками. Він додав, що, "не зважаючи на цю трагедію, рятувальники все ж таки змогли завершити пошуково-рятувальну операцію" і врятували чоловіка.

Чому не вдалося збити всі дрони?

Як розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, десь близько 01:00 була зафіксована велика група "Шахедів". Близько 10 ударних БПЛА з території Росії залетіли на Харківщину та попрямували безпосередньо до самого міста. Дещо згодом з території Миколаївщини також було зафіксовано іншу групу "Шахедів", яка через ряд областей прямувала до Харківської області.

За його словами, протиповітряній обороні не вдалося знищити всі дрони з першої групи через близькість Харкова до кордонів РФ.

"На, жаль, через близьку відстань від кордону з Російською Федерацією, саме першої групи, яка була однієї з масовіших цієї ночі, не вдалося збити всі (дрони - ред.)", - пояснив Євлаш.

Обстріли Харкова та ситуація в місті