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У Харкові пролунали вибухи: росіяни б'ють по місту

Харків, Четвер 04 квітня 2024 21:49
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У Харкові пролунали вибухи: росіяни б'ють по місту Ілюстративне фото: мешканці Харкова почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Харкова сьогодні, 4 квітня, увечері почули вибухи. Росіяни обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

За словами мера, у Харкові пролунало кілька вибухів. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

Тим часом Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно обстрілюють Харків. Цілями постійно стають об'єкти цивільної інфраструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, сьогодні, 4 квітня, вночі окупанти вдарили "Шахедами" по багатоповерхівках та приватних будинках у Харкові. Внаслідок атаки загинули чотири людини, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Як зазначав нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни посилили обстріли не лише Харкова, а й області. Також, за його словами, для атак на обласний центр ворог уперше почав використовувати керовані авіабомби.

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