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Росіяни вдарили по Харківському району, є загиблий

Харків, Четвер 04 квітня 2024 14:16
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Росіяни вдарили по Харківському району, є загиблий Фото: РФ вдарила по Харківському району 4 квітня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Під час вибухів, що пролунали в районі Харкова вдень, 4 квітня, російські війська вдарили по Харківському району. Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області.

Так, о 12:47 окупанти вдарили по Харківському району між населеними пунктами.

"Внаслідок удару загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", - зазначив Синєгубов.

За даними поліції Харківської області, ще один чоловік з осколковими пораненнями доставлений в лікарню.

Обстріл Харкова та області

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області пошкоджено енергооб'єкт.

Вже вдень у Харкові знову повідомили про вибухи. У районі Харкова було чути їх відразу два. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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