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Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шилу обрали запобіжний захід та розмір застави

Четвер 04 квітня 2024 11:36
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Справа про 95 млн гривень "Укрзалізниці". Шилу обрали запобіжний захід та розмір застави Фото: Артем Шило, колишній радник Офісу президента (t.me/fuckcorruption)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд обрав для ексрадника Офісу президента Артема Шила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час засідання суддя зазначила, що строк тримання під вартою рахуватиметься з дня затримання Шила, тобто, з 2 квітня.

"Строк - 60 діб тримання під вартою. Тобто до 31 травня 2024 року включно", - додала суддя.

У тому ж числі Шилу було визначено запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 млн гривень.

Заволодіння коштів "Укрзалізниці"

В Україні викрили банду, яка заволоділа 94,7 млн гривень на АТ "Укрзалізниця". Вже вчора, 3 квітня, фігурантам справи оголосили про підозру, а саме:

  • лідеру організованої групи - ексраднику Офісу президента Артему Шило;
  • двом учасникам організованої групи;
  • колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";
  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;
  • підлеглому лідера організованої групи.

У тому ж числі Шилу повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

Детальніше про діяльність злочинної групи можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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