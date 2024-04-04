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На межі блекауту. На ЗАЕС через обстріли РФ відключилася зовнішня повітряна лінія

Четвер 04 квітня 2024 10:53
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На межі блекауту. На ЗАЕС через обстріли РФ відключилася зовнішня повітряна лінія Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 квітня, через російські обстріли відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї тимчасово окупована ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Енергоатома" в Telegram.

"Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно було відновлено силами українських енергетиків", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже "в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції".

Крім того, "Енергоатом" заявив, що ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора - "Енергоатома". До того ж Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

Нещодавно станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.

Також нещодавно в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

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