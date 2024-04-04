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Росіяни атакували Харків: є влучання у житлові будинки, серед загиблих - рятувальники

Харків, Четвер 04 квітня 2024 02:02
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Росіяни атакували Харків: є влучання у житлові будинки, серед загиблих - рятувальники Фото: у Харкові є влучання у житлові будинки та загиблі (Pavlo Petrov)
Автор: Ксенія Вертебна

Сьогодні вночі, 4 квітня, під час російської атаки "Шахедами" було зафіксовано удари по приватним та багатоквартирним житловим будинкам Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Про рух "Шахедів" на території Харківської області повідомили о 00:24. У Повітряних силах писали про групу "Шахедів" з північного сходу.

Близько 01:10 Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову та закликав перебувати в укриттях.

"Шахеди" вдарили по приватних та багатоквартирних житлових будинках Харкова, повідомив попередні дані міський голова Терехов. Інформацію про поранених та руйнування встановлюють.

За даними керівника Харківської ОВА Синєгубова, по місту зафіксували щонайменше чотири удари, в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджено верхні поверхи. Також зафіксовано пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Станом на 01:51 дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

"На місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному - обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках", - написав Ігор Терехов.

Вже о 02:05 повідомлялось, що під час повторного удару окупантів по Харкову загинуло троє рятувальників. Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків.

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