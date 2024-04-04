Росіяни активізуватимуться на Лиманському напрямку: карти ISW

Російські сили просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області, на північ від Приютного, поблизу смуги на південний захід від Новомихайлівки, на захід від Авдіївки та на захід від Бахмута. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська здійснили невдалий механізований штурм розміром приблизно в роту на захід від Кремінної та відновили обмежені штурми безпосередньо на захід від Сватового. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, показують, як українські сили відбивають посилений російський механізований штурм розміром у взвод на схід від Терного.

Посилений взводний механізований штурм під Тернами свідчить про те, що російське командування надає пріоритет Лиманському напрямку, тому може більше активізувати темп наступу в цьому районі. Також 3 квітня російські війська провели невдалий штурм поблизу Андріївки (на захід від Сватового).

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна поблизу Синьківки (на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (на південь від Кремінної).

Операція №2 - Донецька область

Російські сили нещодавно просунулися на захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 3 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що російські сили також просунулися до південно-західного Іванівського (на захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Спірного та Виїмки;

на північний захід від Бахмута біля Богданвики;

на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута біля Південного.

Повідомляється, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) продовжують діяти на схід від Часів Яр. Російські джерела обговорювали боротьбу, з якою стикаються російські війська, намагаючись захопити Часів Яр. Зокрема вони скаржаться на те, що російська піхота змушена атакувати пішохідні війська на захід від Бахмута, а деякі російські піхотинці готуються лише півтора тижні перед фронтом, що сприяє значним російським втратам.

Крім того, російські ЗМІ прогнозують, що українські мінні поля, глибока оборона та підготовлені непрямі вогневі позиції в та поблизу Часового Яру, ймовірно, створять значні проблеми для російських спроб захопити місто.

За останніми звітами, російські війська просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих боїв у цьому районі 3 квітня. Місцеві мілблогери повідомляли, що російські війська просунулися до лінії Уманське-Нетайлове на 1,5 кілометра в ширину та глибину. Інші джерела також стверджують, що українські війська відступають з Бердичіва і Семенівки. Хоча ці звіти ще не підтверджені, військові аналітики вважають, що російські війська окупували значну частину Бердичів.

Позиційні бої також тривали:

на захід від Авдіївки біля Тоненького, Уманського та Яснобродівки;

на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

Повідомляється, що частини російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, 41-ша загальновійськова армія, Центральний військовий округ) продовжують діяти поблизу Тоненкого, незважаючи на значні втрати 30 березня.

Позиційні бої тривали:

на південний захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися поблизу смуги на південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Також тривали позиційні бої поблизу Микільського (на південний захід від Донецька та на південний схід від Вугледара).

Підрозділи російської 238-ї артилерійської бригади (8-а ОСА Південного військового округу) беруть участь у боях на заході від Донецька в районі Красногорівки. Також повідомляється, що підрозділи російської 30-ї роти спецназу, 26-го полку радіаційного, хімічного та біологічного захисту та 11-ї армії Повітряних Сил і ППО Російської Федерації діють на південному напрямку Донецька.

Нещодавно російські сили незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області на тлі продовження позиційних боїв 3 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Приютного (на південний захід від Великої Новосілки). Позиційні бої тривали також на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського.

"Південна вісь"

У середу, 3 квітня на заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного;

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Повідомляється, що підрозділи російського 1152-го мотострілецького полку (70-й мотострілецький полк, 42-а мотострілецька дивізія, 58-а САА, СМД) продовжують діяти поблизу Роботиного.

Також 3 квітня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російські війська "дещо змінили" тактику штурму східного берега Херсонської області та проводять більшу кількість штурмів меншими групами.

За інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, на півдні України функціонують два угруповання російських військ: угруповання військ "Дніпро", яке діє на Херсонському та Запорізькому напрямках, і Східне угруповання військ, яке діє в районі кордону Донецько-Запорізької області.

За словами Машовця, російське угруповання військ "Дніпро" складається із підрозділів 58-ї, 18-ї та 49-ї окремих мотострілецьких армій (всі розташовані в Ставропольському краї), 14-го армійського корпусу (з базою у Ленінському районі міста Ростов-на-Дону) та 7, 76 та 104-ї повітряно-десантних дивізій. Щодо Східного угруповання військ, воно включає підрозділи 5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї окремих механізованих дивізій (розташовані в Донецькій та Луганській областях), 336-ої морської піхотної бригади (Балтійський флот) і 40-ої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот). За оцінками Машовця, сумарна кількість військовослужбовців угруповань "Дніпра" та Східного становить від 180 до 182 тисяч осіб.

Додатково, на Півдні України та в окупованому Криму, за словами Машовця, перебуває ще 13,5 тисяч російських військових у складі "Кримського угруповання оборони", а також щонайменше 14 тисяч військовослужбовців Росгвардії.

Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України Наталя Гуменюк, попередила 3 квітня, що російські війська можуть продовжувати використовувати крилаті ракети "Калібр", незважаючи на успішні операції Збройних сил України з відбиття Чорноморського флоту Росії з західної частини Чорного моря. Гуменюк повідомила, що за останній місяць російські війська двічі розгортали ракетоносці перед масовими ударами безпілотників по Україні. Вона також зазначила, що Чорноморський флот РФ налічує дев'ять ракетоносців "Калібр", включаючи надводні кораблі та підводні човни.