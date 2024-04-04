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У шести областях України вводять графіки відключень: список і причина

Україна, Четвер 04 квітня 2024 18:55
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У шести областях України вводять графіки відключень: список і причина Фото: "Укренерго" застосує тимчасові заходи обмеження світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 квітня, в шести областях України буде застосувано тимчасові заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

За даними "Укренерго", тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Сумська області.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - пояснили в компанії.

"Укренерго" наголошує, що обсяг обмежень є помірним, а обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

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