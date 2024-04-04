У шести областях України вводять графіки відключень: список і причина
Сьогодні, 4 квітня, в шести областях України буде застосувано тимчасові заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".
За даними "Укренерго", тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Полтавська;
- Сумська області.
"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.
Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - пояснили в компанії.
"Укренерго" наголошує, що обсяг обмежень є помірним, а обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.
Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.
Ситуація зі світлом в Україні
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
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