У шести областях України вводять графіки відключень: список і причина

Сьогодні, 4 квітня, в шести областях України буде застосувано тимчасові заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної енергетичної компанії "Укренерго".

За даними "Укренерго", тимчасові заходи обмеження споживання будуть здійснені з 18:20 до 22:00. Під обмеження потрапили зокрема:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Кіровоградська;

Полтавська;

Сумська області.

"Причини застосування обмежень – відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції.

Також ввечері в країні зростає споживання через похолодання", - пояснили в компанії.

"Укренерго" наголошує, що обсяг обмежень є помірним, а обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів.

Крім того, в компанії нагадали, що так само продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та для промислових споживачів в Кривому Розі.