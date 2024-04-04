ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без переможців та переможених. В Китаї висловили своє бачення "переговорів" України з РФ

Четвер 04 квітня 2024 17:28
UA EN RU
Без переможців та переможених. В Китаї висловили своє бачення "переговорів" України з РФ Фото: в Китаї висловили своє бачення "переговорів" України з РФ (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергій Пишкін

Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде "переможців та переможених".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

"У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Швидше за все, повинен переважати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети. Китай не є ні тим, хто створив конфлікт, ні його стороною, і ніколи не надавав летальну зброю чи обладнання жодній стороні", - додав Веньбін.

За словами Веньбіна, Пекін не шукає вигоди від війни, а інші країни не повинні "оббріхувати і атакувати нормальні відносини між Китаєм і Росією".

Позиція Китаю щодо війни

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн.

Минулого року Пекін представив свій "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків, за винятком турне спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Війна в Україні
NEWS
Закупівля дронів і РЕБ, боротьба з повітряним терором. Зеленський розповів про нову Ставку
Закупівля дронів і РЕБ, боротьба з повітряним терором. Зеленський розповів про нову Ставку
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі