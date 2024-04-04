Члени G7 можуть переглянути стелю цін на російську нафту, - Мінфін США

Члени G7 можуть переглянути верхню межу цін на російську нафту. Це залежатиме від ринкових умов або інших чинників.

Про це заявила в.о. помічника міністра фінансів США з питань фінансування тероризму Анна Морріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У межах широкомасштабного механізму санкцій проти торгівлі російською нафтою США в лютому запровадили санкції щодо російського державного вантажовідправника "Совкомфлот" і 14 його нафтових танкерів, які беруть участь у транспортуванні російської нафти.

Морріс заявила, що продаж західним країнам нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, не порушує санкцій.

"Щойно російську нафту перероблено, з технічної точки зору вона перестає бути російською нафтою. Якщо її переробляють у країні, а потім відправляють далі, з погляду санкцій це імпорт із країни купівлі, це не імпорт із Росії", - сказала вона.

Торгівля нафтою між РФ та Індією

Помічник міністра фінансів США з економічної політики Ерік Ван Ностранд заявив, що Вашингтон не просив Індію скоротити імпорт російської нафти.

За його словами, метою санкцій і введеного G7 цінового обмеження в 60 доларів за барель є забезпечення стабільних світових поставок нафти, водночас завдаючи шкоди доходам Москви.

Ностранд заявив, що покупці можуть купувати російську нафту з вищими знижками поза механізмом цінового обмеження, якщо вони не користуватимуться західними послугами, як-от страхування і брокерські послуги.

Санкції проти нафтової галузі РФ