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Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України, - Кулеба

Четвер 04 квітня 2024 16:26
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Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба та Анналена Бербок (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна х посиланням на "Суспільне".

За його словами, він провів розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони обговорили протиповітряну оборону України.

"Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій - день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", - сказав Він.

За словами міністра, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.

Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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