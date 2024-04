Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України, - Кулеба

За його словами, він провів розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони обговорили протиповітряну оборону України.

"Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій - день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", - сказав Він.

Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k