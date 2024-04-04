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Румунія закликала до "амбітних дій" у підтримці України на саміті НАТО

Брюссель, Четвер 04 квітня 2024 15:28
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Румунія закликала до "амбітних дій" у підтримці України на саміті НАТО Фото: Лумініца Одобеску, голова МЗС Румунії (twitter.com/Odobes1Luminita)
Автор: Іван Носальський

Країни-члени НАТО повинні перейти до амбітних дій у питанні підтримки України на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Румунії Лумініцу Одобеску у Twitter.

Глава МЗС розповіла, що під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося сьогодні, 4 квітня, вона наголосила на "гострій необхідності" збереження підтримки євроатлантичного шляху України.

"Вашингтонський саміт надає вирішальну можливість для амбітних дій у цьому напрямку. Ми, як і раніше, твердо віддані наданню підтримки Україні доти, доки це необхідно", - додала Одобеску.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, Україна продовжує розраховувати, що на саміті НАТО у Вашингтоні союзники ухвалять рішення, які наблизять нашу країну до членства в Альянсі.

Як зазначав у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, завдання максимум - отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу. Це означатиме, що для України "зарезервовано місце" у НАТО.

У той же час Чернєв додав, що завдання мінімум - це "дорожня карта" вступу України до НАТО. Вона, ймовірно, міститиме кроки для членства, а також терміни.

При цьому кілька днів тому державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що саміт НАТО у Вашингтоні буде сфокусовано на обговоренні розробки такої "дорожньої карти". Про запрошення України він не висловлювався.

Більш детально про те, коли наша країна може приєднатися до Альянсу - у матеріалі РБК-Україна.

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