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Росіяни вночі атакували Україну 20 дронами. Скільки збила ППО

Україна, Четвер 04 квітня 2024 08:44
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Росіяни вночі атакували Україну 20 дронами. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 11 із 20 "шахедів", випущених РФ Україною 4 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 4 квітня атакували Україну, використавши 20 дронів-камікадзе. ППО збило більше половини з них.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України, Повітряні сили ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

Удар припав на Харків та область

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, вночі 4 квітня противник атакував Харків та область ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області (РФ). Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів".

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників", - констатували військові.

Обстріл України

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". На даний момент відомо про 4 загиблих та 11 поранених через атаку по Харкову.

Крім того, російські війська запустили "Шахеди" і в напрямку південних областей. Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО.

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