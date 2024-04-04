ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Курську пролунали вибухи і сталася пожежа, росіяни кажуть про роботу ППО

Курськ, Росія, Четвер 04 квітня 2024 21:49
UA EN RU
У Курську пролунали вибухи і сталася пожежа, росіяни кажуть про роботу ППО Фото: в Курську заявляють про вибухи і пожежу через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російському місті Курськ сьогодні ввечері, 4 квітня, пролунали вибухи і сталася пожежа, в регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Причиною називають нібито атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта та місцеві пабліки

Перед тим, як у місті прогриміли вибухи, влада регіону оголосила про небезпеку дронів по області.

Згодом у мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську. Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.

Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО. Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.

"Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце", - йдеться в публікації російського чиновника.

Вибухи в Курську

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Росії почастішали вибухи у прикордонних регіонах, нібито через атаки із застосуванням безпілотників. Це, зокрема, фіксувалося у Курську та області. Додамо, що після наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у Бєлгородській та Брянській областях. Крім того, стали частіше відбуватися удари БПЛА по нафтопереробних заводах.

Що стосується самого російського Курська, то місцева влада заявляла про атаку безпілотників також минулої ночі. Тоді у місті були вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону стверджував про збиття ударних дронів в області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна Росії проти України Вибухи
NEWS
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі