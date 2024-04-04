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ЗСУ ліквідували вже понад 445 тисяч росіян: нові втрати ворога

Україна , Четвер 04 квітня 2024 08:35
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ЗСУ ліквідували вже понад 445 тисяч росіян: нові втрати ворога Фото: втрати РФ у війні перевищили 445 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники з початку повномасштабного вторгнення ворога знищили вже понад 445 тисяч росіян. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 670 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Втрати противника станом на 4 квітня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 445040 (+670) осіб,
  • танків - 7018 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 13386 (+18) од,
  • артилерійських систем - 11171 (+29) од,
  • РСЗВ - 1026 (+1) од,
  • засоби ППО - 746 (+1) од,
  • літаків - 347 од,
  • гелікоптерів - 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21),
  • крилаті ракети - 2059 од,
  • кораблі/катери - 26 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48) од,
  • спеціальна техніка - 1845 (+7).

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.

Де Росія може почати новий наступ і скільки в неї залишилось ракет - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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