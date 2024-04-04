Не боїться РЕБів та має автопілот. В Україні розробили унікальний дрон WarDog

Українські інженери розробили унікальний безпілотник WarDog. Він може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, система WarDog може вести розвідку навіть якщо придушено GPS-сигнал. Окрім цього дрон може літати у трьох режимах: автономному, напівавтономному й ручному.

Безпілотник може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. А його швидкість - 12–15 м/с.

"Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту "Армія дронів". Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська - дрон працював в умовах подавлення сигналу GPS на висоті вище 50 метрів", - розповів Федоров.

Фото: дрон WarDog (t.me/zedigital)

Він розповів що значною перевагою WarDog є стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. А дані від військових щодо його використання дозволили розробникам вдосконалити функціонал безпілотника, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, в Україні значно збільшують виробництво безпілотників, які активно використовують у війні з російськими окупантами.

Зокрема, у 2024 році в нашій країні планується зробити і передати бійцям ЗСУ мільйон FPV-дронів. Це ще у грудні минулого року анонсував президент Володимир Зеленський.

Більш детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

ЗСУ використовує роботів на фронті

Раніше українські військові показали, як використовують на фронті автоматичні роботизовані системи. Завдяки такому комплексу на позиції було доставлено боєприпаси.

Пізніше українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

Також у ЗСУ розповідали, що тестують на фронті універсальний наземний робот SIRKO, який допомагає бійцям перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.

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