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Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів

Україна, Четвер 04 квітня 2024 20:52
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Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів Архівне фото: Олександр Сирський і Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українській армії вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Такий результат є дуже хорошим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, на Ставці верховного головнокомандувача він заслухав доповідь головкому ЗСУ Олександра Сирського.

Він надав президенту детальний звіт по всіх тих точках на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз.

"Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів про наші дії, які не дають окупанту просуватися", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що таких успіхів ЗСУ вдалося домогтися в умовах дефіциту снарядів та суттєвого сповільнення в постачанні. Такі результати президент назвав дуже хорошими. Він окремо висловив подяку всім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті відбулося 57 бойових зіткнень, українські воїни відбили атаки росіян біля Білогорівки у Луганській області та уразили дві системи ППО противника.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить понад 445 тисяч росіян.

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Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
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