Окупанти завдали чотири авіаудари по Нью-Йорку: є жертви і поранений

Російська армія сьогодні, 4 квітня, завдала ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна .

Глава області уточнив, що були пошкоджені численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу зараз встановлюються.

"Є інформація про двох загиблих людей і 1 пораненого", - написав Філашкін.

За його словами, росіяни завдали по місту чотири авіаудари.

Обстріли населених пунктів України

Сьогодні повідомлялося, що правоохоронці проводили евакуацію цивільного населення на Авдіївському напрямку в Донецькій області та потрапили під ворожий обстріл.

Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що російські війська змінили тактику в спробах знищити енергетичну структуру України.

А ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмили в четвер, 4 квітня. Причина цього - обстріли російських окупантів.

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