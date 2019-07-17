Россия ожидает выполнения минских соглашений после выборов в Раду

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров поприветствовал разведение сил у Станицы Луганской

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве рассчитывают, что президент Украины Владимир Зеленский после завершения выборов в Верховную раду начнет выполнять минские договоренности по урегулированию в Донбассе. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

По словам Лаврова, сигналы, направлявшиеся Зеленским в период избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми.

"Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную раду", - сказал Лавров.

Он также добавил, что начавшееся в конце июня разведение сил и средств сторон в Станице Луганской, которое два с половиной года блокировалось прежней властью, "убедительно подтверждает, что при наличии политической воли можно добиваться прогресса".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины.

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по урегулированию ситуации на Донбассе