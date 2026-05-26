Долар оновив історичний максимум: НБУ встановив курс валют на 27 травня

Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара, і американська валюта оновила історичний максимум. Євро після різкого стрибка напередодні майже не змінилося в ціні.

Якою буде вартість валют завтра та чому у червні валютний ринок має шанси залишитися у звичних межах, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар зріс до нового рекордного рівня – 44,27 грн.

Євро після попереднього стрибка трохи знизилося – до 51,51 грн.

Експерти очікують відносної стабільності валютного ринку в червні.

На курс впливатимуть міжнародна допомога, політика НБУ та інфляція.

У ''ГЛОБУС БАНК'' вважають, що психологічний тиск на валютний ринок поступово слабшає.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 27 травня новий офіційний курс долара – 44,27 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта додала ще 3 копійки та вкотре оновила історичний максимум.

Євро після різкого росту напередодні трохи відступило. Офіційний курс європейської валюти на сьогодні становить 51,51 гривні, що на 1 копійку менше, ніж 26 травня.

Таким чином, валютний ринок продовжує рухатися поблизу рекордних значень, хоча темпи коливань залишаються відносно помірними.

Курс валют НБУ на 27 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що підтримує стабільність валютного ринку

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна зазначив, що одним із головних факторів стабільності залишається міжнародна фінансова допомога.

За його словами, регулярне надходження підтримки від партнерів допомагає утримувати міжнародні резерви та фінансувати оборонні й соціальні видатки держави. Саме це знижує ризики погіршення настроїв на валютному ринку, навіть попри невизначеність щодо термінів нового траншу від ЄС.

Окремо експерт звернув увагу на інфляцію. Після прискорення річного показника у квітні до 8,6% у травні очікується певне сповільнення цінового тиску. Це, за словами Лєсового, може позитивно вплинути на поведінку населення та бізнесу й зменшити психологічний попит на валюту.

У підсумку експерт прогнозує, що у червні валютний ринок має шанси залишитися у звичних межах завдяки трьом ключовим чинникам: політиці НБУ, міжнародній допомозі та більш стриманій інфляції.