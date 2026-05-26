ЄС відреагував на погрози Росії завдавати "системних" ударів по Києву

26.05.2026
Погрози Кремля змусили Євросоюз діяти
Після останніх погроз Росії перейти до системних ударів по українській столиці Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Аніті Хіппер у соцмережі Х.

Вона наголосила, що погрози на адресу іноземних громадян і дипломатів із закликами залишити Київ "є неприйнятною ескалацією".

"Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах, закликаючи припинити напади на цивільне населення та розпочати справжні мирні переговори, починаючи з повного та безумовного припинення вогню", - заявила Хіппер.

Речниця також підкреслила, що представництво Європейського союзу в Україні продовжує роботу в Києві.

Що передувало

Нагадаємо, вчора 25 травня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що удари по Києву "у відповідь завдавалися і будуть завдаватися".

Пізніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими ударами по Києву та закликав евакуювати дипломатів.

Голова ЦПД Андрій Коваленко назвав це відкритим анонсуванням терору проти цивільного населення, а посолка Євросоюзу в Україні Катерина Матернова заявила, що дипломати та іноземні громадяни не мають наміру залишити Київ при погрозі окупантів.

Тим часом аналітики ISW пояснили, чому за погрозами стоять не відповідь на дії України, а власні провали Кремля.

