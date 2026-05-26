Трамп знову йде на медогляд: які симптоми президента приховує Білий дім

Президент США Дональд Трамп готується до чергового медичного огляду. Часті візити до лікарів привертають увагу до стану здоров’я американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Дональд Трамп, якому вже майже 80 років, має пройти плановий медичний огляд у військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Це буде вже третій або четвертий візит до медзакладу за останні 13 місяців.

Така кількість медичних обстежень є нетиповою для президентської практики, оскільки зазвичай глави Білого дому проходять комплексний огляд лише раз на рік. Частота візитів підсилює суспільну увагу до фізичного та когнітивного стану політика.

Позиція Білого дому та сумніви експертів

В адміністрації США наголошують, що Трамп перебуває у "відмінній фізичній формі" та не має обмежень у виконанні обов’язків. Раніше лікарі Білого дому також заявляли про його "виняткові показники".

Водночас незалежні медичні експерти ставлять під сумнів повноту оприлюдненої інформації та вказують, що Білий дім не розкриває повного обсягу даних про проведені процедури.

Зокрема, у публічному просторі фіксувалися синці на руках президента, періодичні набряки ніг та епізоди втоми під час заходів. Раніше у Трампа також діагностували хронічну венозну недостатність.

Медики наголошують на важливості регулярного оцінювання пам'яті та швидкості прийняття рішень для керівників держав старшого віку. Сам Трамп заявляв, що успішно проходив когнітивні тести та закликав зобов'язати всіх кандидатів проходити перевірку інтелекту.

Обговорення стану здоров'я Трампа

У медійному просторі вже активізувалися обговорення стану здоров’я 79-річного президента США через особливості його поведінки під час публічних виступів.

Окремі лікарі висловлюють припущення щодо можливих неврологічних порушень, зокрема лобно-скроневої деменції. Зокрема, фізіотерапевт Адам Джеймс вважає, що порушення ходи, невиразна мова та проблеми з контролем імпульсів можуть свідчити про ураження лобної частки мозку.