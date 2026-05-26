Головна » Життя » Суспільство

Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температурою

17:06 26.05.2026 Вт
3 хв
Через штормовий вітер синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температурою Погода в Україні завтра може бути небезпечною (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода 27 травня відчутно погіршиться у більшості областей України. Дощів при цьому побільшає.

Докладніше про синоптичну ситуацію в середу, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Штормове попередження: вдень 27 травня пориви вітру по Україні сягатимуть небезпечних 15-20 м/с.
  • Травневі грози: негода з блискавками вдень накриє Прикарпаття, а також центральні та південні області.
  • Температурні контрасти: найтепліше в середу буде на півдні країни та на Закарпатті (до +28°С), тоді як на решті території повітря прогріється лише до +18...23°С.

Де 27 травня прогнозують дощі та грози

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу, погода в Україні впродовж 27 травня буде з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі ймовірні:

  • вночі - у північних областях (місцями);
  • вдень - повсюди по Україні.

Грози можуть бути при цьому:

  • на Прикарпатті;
  • у центральних областях;
  • у південних областях.

Чому вітер у середу може бути небезпечним

В цілому вітер в середу обіцяють західний або ж північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

При цьому вдень у всіх областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру (до 15-20 м/с).

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.

Повідомляється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температуроюПопередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

За даними Укргідрометцентру, температура повітря найближчої ночі очікується в межах від 11 до 16 градусів за Цельсієм.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:

  • по Україні - до 18-23°С;
  • на Закарпатті та півдні країни - до 23-28°С.

Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температуроюПрогноз погоди в Україні на 27 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду обіцяють по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 27 травня також очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасні дощі ймовірні:

  • вночі - місцями;
  • вдень - повсюди.

Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень, як і по всій Україні, його пориви можуть сягати 15-20 м/с.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували експерти УкрГМЦ.

Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температуроюПрогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі може бути така:

  • у Києві - 14-16°С;
  • по області - 11-16°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - 21-23°С;
  • по області - 18-23°С.

