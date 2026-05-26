Україну накриває негода: де обіцяють грози 27 травня і що буде з температурою
Погода 27 травня відчутно погіршиться у більшості областей України. Дощів при цьому побільшає.
Головне:
- Штормове попередження: вдень 27 травня пориви вітру по Україні сягатимуть небезпечних 15-20 м/с.
- Травневі грози: негода з блискавками вдень накриє Прикарпаття, а також центральні та південні області.
- Температурні контрасти: найтепліше в середу буде на півдні країни та на Закарпатті (до +28°С), тоді як на решті території повітря прогріється лише до +18...23°С.
Де 27 травня прогнозують дощі та грози
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на добу, погода в Україні впродовж 27 травня буде з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі ймовірні:
- вночі - у північних областях (місцями);
- вдень - повсюди по Україні.
Грози можуть бути при цьому:
- на Прикарпатті;
- у центральних областях;
- у південних областях.
Чому вітер у середу може бути небезпечним
В цілому вітер в середу обіцяють західний або ж північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
При цьому вдень у всіх областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру (до 15-20 м/с).
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили спеціалісти УкрГМЦ.
Повідомляється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні 27 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
За даними Укргідрометцентру, температура повітря найближчої ночі очікується в межах від 11 до 16 градусів за Цельсієм.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть підніматись:
- по Україні - до 18-23°С;
- на Закарпатті та півдні країни - до 23-28°С.
Прогноз погоди в Україні на 27 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду обіцяють по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 27 травня також очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасні дощі ймовірні:
- вночі - місцями;
- вдень - повсюди.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень, як і по всій Україні, його пориви можуть сягати 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували експерти УкрГМЦ.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі може бути така:
- у Києві - 14-16°С;
- по області - 11-16°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - 21-23°С;
- по області - 18-23°С.
