Білорусь звинуватила Україну у "щоденних атаках дронів": у Києві назвали це абсурдом

16:07 26.05.2026 Вт
3 хв
В інтересах Кремля Мінськ пішов на нову брехню
aimg Марія Науменко
Білорусь звинуватила Україну у "щоденних атаках дронів": у Києві назвали це абсурдом Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
У Білорусі заявили про нібито регулярні перетини кордону "українськими бойовими дронами". У Києві ці звинувачення назвали провокацією та спробою підіграти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство "Белта".

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що спроби перетину кордону Білорусі українськими безпілотниками нібито фіксуються "практично щодня".

За його словами, лише за останній тиждень білоруська сторона нарахувала 116 таких випадків, а сили ППО нібито 59 разів застосовували чергові засоби реагування.

У Мінську також заявили, що частина дронів нібито намагалася атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі.

"У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби вразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами", - зазначив він.

Реакція ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Білорусь "бреше про українські дрони" та намагається влаштовувати провокації в інтересах Росії.

"Саме цього від Білорусі вимагає Росія. Варто нагадати, що саме Білорусь надала свою територію для російського вторгнення в 2022 році", - наголосив Коваленко.

Він також застеріг Мінськ від дій в інтересах Кремля та заявив, що у Лукашенка мають усвідомлювати можливі наслідки.

"Впевнений, що в Лукашенка чудово розуміють наслідки своїх дій в інтересах Росії в 2026 році. Це може бути вже зовсім інша історія", - підсумував керівник ЦПД.

Коментар ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко назвав заяви білоруської сторони "черговою спробою звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність".

Водночас, за його словами, режим Лукашенка "вкотре зазначає про відсутність загроз для України з боку Білорусі".

"Це ми вже чули неодноразово, це ми проходили і добре пам'ятаємо", - зазначив Демченко.

Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував заяви Білорусі про нібито "українські дрони" біля кордону (РБК-Україна)

Коментуючи заяви Мінська про "116 українських БПЛА" він іронічно зауважив, що білоруська ППО нібито бачить лише українські дрони, але "те, що залітає в Україну з Білорусі вони чомусь не фіксують".

"В мене питання - це ж скільки їм доводилось себе стримувати, щоб мовчати про такі провокації українців", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна уважно стежить за ситуацією на кордоні з Білоруссю та посилює оборонні заходи на північному напрямку.

За словами глави держави, через безпекові ризики та звернення прикордонних громад влада разом із Міноборони та урядом опрацьовує рішення щодо додаткового зміцнення системи ППО на Чернігівсько-Київському напрямку.

Зеленський також наголошував, що керівництво Білорусі має усвідомлювати наслідки будь-яких агресивних дій проти України.

Китай зробив заяву щодо погроз росіян бити по Києву
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
